台中2026消防月曆亮相 搜救犬、隨隊獸醫師入鏡

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市消防局今天舉行「2026消防形象月曆發表會」，共13名形象人員參與拍攝，其中明年9月及12月份還有搜救犬一起入鏡，市長盧秀燕表示，盼藉此推廣防災知識。

台中市政府消防局今天在市府舉辦「2026消防形象月曆發表會」，共13名形象人員，包括9名警消與4名女性義消參與拍攝，還有搜救犬也入鏡。

盧秀燕表示，這次形象月曆參與對象更多元，除警消、義消外，也有獸醫師、搜救犬等入鏡，全面呈現消防團隊專業樣貌；月曆不僅具收藏價值，更肩負推廣防災知識功能，盼市民在欣賞英姿之餘，也能提升安全意識。

廣告 廣告

這次月曆更出現溫馨亮點，兩名參與拍攝的消防人員在拍攝後迎來懷孕喜訊，盧秀燕認為這是「好孕月曆」，象徵福氣滿滿。

消防局分享，此次封面人物由台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，除負責搜救犬醫療評估與健康監測，她也說，「隨隊獸醫的使命，就是在任何情況下，都能成為搜救犬最堅強後盾。」

信義分隊消防員吳遵憲是繼2023年後，再獲選加入2026年月曆拍攝，他表示，因為喜歡運動，身材維持還可以，讓他有再次拍攝消防月曆機會；他都利用上班前到健身房運動，休假時則喜歡去游泳或從事衝浪、潛水及打水球等海上運動。

消防局說明，今年月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，還特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

想要獲得月曆的民眾，消防局表示，除可在今天發表會參與消防局臉書（Facebook）活動現場領取外，未能親臨活動民眾也可透過參與捐血、捐發票等公益活動，獲得1份月曆。（編輯：陳仁華）1141202