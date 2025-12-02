台中2026消防月曆今發布 盧秀燕：讓城市英雄被看見

台中市消防局今(2)日舉行「2026消防形象月曆」發表會，邀請共13位形象人員亮相，包括9名警消與4名女性義消，並首次有隨隊獸醫師與搜救犬一同入鏡，以專業、健康與陽光形象，呈現台中消防團隊多元而完整的專業面貌。市長盧秀燕表示，月曆不僅具收藏價值，更肩負推廣防災知識的功能，盼市民在欣賞英姿之餘，也能提升安全意識。

盧秀燕表示，台中作為全國第二大城市，擁有完善且強大的消防系統，除正職警消外，更涵蓋義消、宣導志工、結構技師到獸醫師，都是守護市民的重要力量。台中消防隊不僅在本地救災投入心力，也曾前往土耳其大地震與花蓮水患協助救援，成功尋獲生還者，展現國際級專業。消防月曆的核心不只是俊男美女，而是希望讓市民看見平時在火場、災難現場最前線的消防、救災與救難人員真實的一面。盧秀燕也分享，今年月曆拍攝期間有兩位消防同仁傳出懷孕喜訊，笑稱這是「好孕月曆」，象徵祝福與喜悅。

廣告 廣告

消防局表示，今年的拍攝取景遍及台中多處代表性地點，包括鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館、柳川景觀步道等地，並特別選在今年啟用的石岡消防分隊取景，象徵市府持續提升山城地區的救災與救護能量。

本次月曆封面由台中搜救犬隊的隨隊獸醫師吳怡珣擔任，她負責搜救犬的醫療評估與健康監測，其他形象成員也展現各自的專業故事，例如年僅21歲就取得消防設備師證照的林志宇，代表新世代消防力；唯一的女性警消蘇君茹熱愛登山、潛水等戶外活動，半年成功減重13公斤，以自身故事詮釋堅毅精神；具有多元職涯背景的賴俊憲則以重訓與戶外運動強化體能，為投入消防工作建立紮實基礎；年僅23歲的鄢筠芳從18歲起加入義消，即使課業繁忙仍持續協勤，展現青年世代的投入與熱忱。

消防局強調，2026消防形象月曆集結警消與義消的專業與生命故事，呈現台中消防最真實動人的一面。月曆將以贈送方式提供，民眾可在發表會現場或透過消防局臉書活動獲取，無法到場者也能藉由捐血與捐發票等公益活動換得精美月曆。