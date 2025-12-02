台中2026消防月曆曝光！「正妹獸醫」擔任封面人物 民眾敲碗搶先看

記者林意筑／台中報導

封面人物由搜救犬隊獸醫師吳怡珣（左）擔任。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局今（2）日舉辦「2026消防形象月曆」發表會，此次月曆有13位形象人員參與拍攝，有9名警消（8男1女）、4名女義消投入拍攝，並由台中搜救犬隊獸醫師吳怡珣擔任封面人物，外型亮眼的她相當吸睛，同時也在發表會現場贈送月曆給市民，更結合「捐血換月曆」、「捐發票做公益」等活動，吸引市民熱烈響應。

台中市消防局今天發布2026年形象月曆。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，今年月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任本次月曆封面人物。（圖／翻攝畫面）

其中台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣負責搜救犬醫療評估與健康監測，本次的月曆封面人物由她擔任，外型亮眼的她讓月曆更加吸睛；2月形象人員林志宇是此次參與拍攝最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。

4月形象人員蘇君茹則是唯一女性警消。（圖／翻攝畫面）

4月形象人員蘇君茹則是唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神；6月形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。

