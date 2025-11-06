台中2026萬眾騎BIKE報名明開跑 六宮媽祖領騎朝聖之旅

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中單車界年度盛事「2026萬眾騎BIKE」來了！活動宣傳記者會今(6)日上午於台中朝聖宮熱鬧舉行。2026年活動訂於3月21日登場，主辦單位台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮及台中樂成宮等六尊媽祖將安座於前導車，引領騎友從朝聖宮出發，來趟長達95公里、串聯山海屯美景與六大宮廟的信仰之旅，將於明日開放報名，邀請市民朋友踴躍參加。

▲「2026萬眾騎BIKE」活動宣傳記者會以充滿動感的飛輪表演開場，展現單車運動的熱情活力。

廣告 廣告

運動局指出，市府以打造「酷運動、酷城市」為施政目標，積極推廣各項單車活動，並持續打造屬於台中的品牌活動。「萬眾騎BIKE」活動已邁入第15屆，每年吸引數千名來自全國各地車友熱情參與，沿途可體驗台中在地的宗教文化，補給完善、氣氛溫馨，也十分適合親子共同參與。運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場致意時表示，感謝各宮廟攜手辦理這結合宗教文化、自行車運動與美食美景的盛會，讓車友在與神同行下「有騎有保庇」，體驗愈騎愈健康、愈騎愈有活力的幸福感。

今日記者會，以充滿動感的飛輪表演揭開序幕，並以「流金沙啟動儀式」象徵活動正式啟動，以閃耀金沙化作「萬眾同行 騎心同BIKE」的信念，寓意信仰與運動精神同行。「2026萬眾騎BIKE」活動將於11月7日開放報名，民眾可至「樂活報名網」線上報名，或親至六大宮廟及各大捷安特、台酒門市現場報名。

主辦單位表示，活動路線所經六大宮廟皆設置補給站，提供飲食補給與單車維修服務，並規劃接駁車協助返程，讓所有參加者都能安全、愉快地完成全程挑戰。完騎者可獲得「年度六宮紀念獎牌」第三款，以朝聖宮為主題設計，若連續完騎六年可拼組成完整圓形獎章，象徵團聚、守護與前行，極具收藏價值。誠摯邀請全國車友踴躍報名，攜手以行動支持全民運動，感受大台中媽祖文化的深厚底蘊與活力。