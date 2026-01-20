台中21歲女子遭長期拘禁活活餓死 檢依家暴罪起訴狠心父母

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台中市去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，一名年僅21歲的陳姓女子被發現陳屍住處，經檢警深入調查後，確認死因並非意外，而是長期遭母親拘禁、限制行動與進食，最終因營養不良導致多重器官衰竭死亡，而期間父親亦未曾對外求助。台中地檢署今（20）日偵查終結，依家暴凌虐致死、私行拘禁等罪嫌，起訴陳姓夫妻。

台中市去年發生一起震驚社會的家庭悲劇，一名年僅21歲的陳姓女子長期遭母親拘禁、限制行動與進食，最終因營養不良導致多重器官衰竭死亡。（圖／翻攝Google Maps）

檢方指出，案件於去年9月25日由陳女的父親報案，稱女兒在房間內死亡。警方到場後發現，陳女全身消瘦、皮膚脫落，體重僅約30公斤，明顯死亡多時，與父母所稱「近日仍有見到女兒」的說法不符，加上鄰居反映陳女長期被限制外出，檢警懷疑是遭虐待致死。

調查發現，詹姓母親因不滿女兒的居家清潔與生活習慣，早在2023年1月便強行替女兒辦理休學，之後以電線綁住房間門把，將女兒關在住處一樓房間內限制行動自由。後續甚至進一步縮小活動範圍，僅能待在房間內的浴室，且每天只提供極少量食物，讓陳女長期處於飢餓與營養不足的狀態。

檢方指出，陳女父親與女兒同住，身為屋主及家屬，對女兒負有照顧與保護義務，卻明知妻子長期將女兒拘禁，仍選擇視而不見，既未阻止也未對外求助，甚至未報警或協助女兒脫離困境，任由拘禁狀況持續發生，屬於不作為幫助犯。

去年9月21日，詹女發現放在女兒房門口的菜粥未被取用，敲門也未獲回應，卻未查看狀況或送醫，反而自行認定女兒已死亡，接連數日未再進入房間。直到9月25日凌晨，為避免遺體發出異味，才解開電線並搬動遺體清理浴室，當日上午父親發現異狀後報警，整起案件才曝光。

檢方認定，詹女涉犯私行拘禁7日以上並凌虐致死，屬《家庭暴力防治法》所定家庭暴力罪，依法向台中地院提起公訴，並建請法院持續羈押，案件將由國民法官審理；陳男則涉犯幫助加重私行拘禁罪，依法提起公訴，依通常程序審理。

