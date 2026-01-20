台中21歲女遭「虎媽」活活餓死 檢追出關房間凌虐900多天起訴

台中市詹姓虎媽，將21歲陳姓女兒關在房間、浴室活活餓死，而同住陳姓也無作為，台中地檢署今天將兩人起訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大甲21歲陳姓女子，去年9月遭發現死在家中，檢警調查赫然發現竟被詹姓媽媽(50歲)拘禁在家中房間，且瘦到皮包骨僅剩30多公斤，台中地檢署調查發現，詹女僅因女兒居家清潔等生活習慣未達要求，2023年1月辦理高中休學後就拘禁在家中房間、浴室，前後長達2年7個月，期間僅提供少量食糧維生，長期處於營養不足而日漸消瘦，導致多重器官衰竭死亡，今天將詹女依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌，陳姓爸爸則以幫助加重私行拘禁罪嫌起訴，將由國民法庭審理。

這起駭人聽聞的凌虐致死案件發生在去年9月25日，21歲陳姓女子遭發現活活餓死在家中，檢警發現「虎媽」詹姓女子(50歲)涉嫌私行拘禁致死罪的嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，詹女的陳姓丈夫經檢察官訊後也轉列被告，裁定10萬元交保。

全案經檢察官密集傳喚被害人親屬、師長、同學等多名證人後近日偵結，將詹女依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌提起公訴，並建請法院繼續羈押禁見；詹女的陳姓丈夫也依幫助加重私行拘禁罪嫌起訴。

中檢起訴表示，詹女因認為女兒居家清潔等生活習慣未達要求，竟從2023年1月起強行為女兒辦理高中休學，以電線綑綁房門門把方式，將女兒拘禁在住處1樓房間內，其後更進一步限縮範圍至房間浴室，使女兒活動區域極度受限，因僅能依賴詹女所提供的少量食糧維生，長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭，終因長期饑餓與營養不良而導致多重器官衰竭死亡。

而詹女的陳姓丈夫，與女兒同住，且為該房屋所有人，對女兒負有救助義務，明知女兒遭妻子長期拘禁，竟為迴避夫妻衝突，長期放任不管，未採取有效遏止手段或報警、帶同脫離等救護作為，放任該犯罪狀態持續發生，因此一併將陳男起訴。

