即時中心／林韋慈報導

台中市太平區去（2024）年發生一起駭人聽聞的嬰兒墜樓案件。一名年僅22歲的夏姓女子，與男友分手後才發現懷孕，去年11月在住家自行產下一名足月男嬰。她在情緒不穩下，將仍有呼吸心跳的新生兒從11樓窗戶推落，男嬰落地後全身多處骨折、臟器嚴重受損，當場死亡。檢方近期依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌將夏女起訴，案件後續將交由國民法官審理。

調查指出，夏女與莊姓男友於2021年交往，2022年9月已生下一名女嬰，但兩人於去（2024）年3月分手。分手後不久，夏女於3月底發現再度懷孕，直到11月28日凌晨3時許，獨自在台中市太平區的住家房間中產下男嬰，未尋求任何醫療協助。



檢警指出，夏女明知男嬰仍有生命徵象，卻先以毛毯包裹嬰兒放置窗框，接著將嬰兒向外推落，使其自11樓重摔至1樓花圃，當場臟器損傷死亡。

廣告 廣告

與夏女同住的乾爸以為家中發生突發狀況，陪同夏女送醫，院方在檢傷時發現新生兒傷勢不尋常，立即通報社工與警方，整起案件才曝光。太平警分局與社會局後續共同提告。



檢方認為，夏女因分手後懷孕產生心理壓力，卻選擇獨自產子並親手推落骨肉，手段殘酷，已涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》及殺人罪，因此予以起訴，後續將由國民法官法庭審判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／台中22歲未婚媽媽產後將男嬰推落11樓 殺人罪嫌起訴

更多民視新聞報導

歷史性1.25兆國防預算出爐！國軍打造「台灣之盾」備戰中國威脅

台灣危險了？中國驚傳秘密實驗「影子海軍」 可火速搶灘壓制守軍

藍白小心了！賴清德親披競選背帶 綠營正式提名蘇巧慧戰新北

