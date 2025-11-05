台中22歲爸痛毆3月兒腦部重創亡 二審判12年4月

台中一名22歲男子因3個月大兒子哭鬧，情緒失控徒手痛毆其頭部，導致男嬰腦部重創送醫搶救不治，檢警追查發現妻子也被打斷門牙，一審判刑12年4月，今二審駁回上訴維持原判。

台中高分院。（圖／資料畫面）

檢警調查，馮男與妻子同住台中市東區，因無業在家負責照顧剛出生的兒子，2023年12月10日下午3時許，當時3個月大的兒子在家哭鬧，他情緒失控出手毆打兒子頭臉，直到兒子停止哭鬧才罷手。

沒多久男嬰出現流鼻血嘴唇發紫情形，馮男竟只用衛生紙擦掉血跡，數小時後見兒子沒有反應才通知妻子，男嬰送醫途中已無呼吸心跳，到院後裝上葉克膜一度恢復生命跡象，但昏迷1個多月後仍不幸死亡。

馮男應訊時辯稱開車時兒子撞到方向盤及抱孩子時不慎跌倒所致，但男嬰相驗鑑定報告死因與其說辭明顯不符，檢警還查出案發後2天妻子追問事發經過，也遭馮男施暴打斷門牙，臉部也多處挫傷，最後檢方依傷害致死、傷害罪將他起訴。

一審台中地院認為馮男性情暴躁、情緒控管差，對僅3個月大的親生兒子痛下毒手行為極度惡劣，而且對妻子長期施暴，依家暴重傷害致死罪及傷害罪判他12年4月徒刑。

全案上訴二審，高院認為馮男對家人施暴造成兒子死亡、妻子受傷，嚴重傷害難以回復，且犯後說詞反覆毫無悔意，痛斥他已「喪失人性父職本能」，今駁回上訴維持一審判決。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

