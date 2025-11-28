台中22歲通緝犯「尿遁」躲盤查脫鞋狂奔 才跑300公尺軟腳遭逮捕

記者潘靚緯／台中報導

22歲陳姓通緝犯遇盤查藉「尿遁」狂奔，為了增加速度還把拖鞋脫掉。(圖／翻攝畫面)

台中市警局第六分局何安派出所員警，日前晚間執行勤務時，在西屯區中清路與經貿八街口攔查一輛違規左轉的自小客車，過程中，後座乘客心虛假借要拿東西，突然間轉身拔腿逃逸，員警見狀立即展開追捕，追了300公尺順利將男子制伏逮捕，經確認為通緝犯，依規定解送歸案。

22歲通緝犯假意配合盤查，回後座拿走手機後，轉身拔腿逃逸。(圖／翻攝畫面)

何安派出所巡佐洪茂益、警員何叡棋、鍾勝雄3人，晚間23時30分左右在西屯區中清路與經貿八街口執行勤務時，攔查一輛違規左轉的自小客車，盤查過程中，後座的陳姓乘客（92年次）神情緊張、反應遲疑，員警請他下車配合查證身分，陳男先是假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著又稱要拿證件，趁機打開車門、抓起手機後，轉身拔腿狂奔，逃跑過程中還把脫掉拖鞋，想藉此增加速度。

員警何叡棋見狀立刻展開追捕，儘管身上背著近10公斤裝備、頭戴安全帽，仍奮力衝刺，沿途穿越草叢、巷弄及停車場，全力追趕逃逸嫌犯。陳男奔跑過程中，不時回頭張望、氣喘如牛，試圖擺脫追捕，警匪在暗夜的巷弄追逐約300公尺後，陳男因體力不支而跌倒，員警也隨即上前壓制，成功將人逮捕。

警匪追逐300公尺後，陳姓通緝犯因體力不支遭員警壓制逮捕。(圖／翻攝畫面)

陳男遭壓制後，喘到上氣不接下氣，仍不斷藉口要上廁所，想再次尿遁，立即遭員警上銬。經查證，陳男竟是於今年9月發布的通緝犯，為逃避刑責才企圖逃逸。

第六分局呼籲，民眾若發現可疑人士或通緝犯蹤跡，應立即通報警方，不要心存僥倖或協助藏匿，以免誤觸法網，共同維護社會治安與公共安全。

