台中23商圈徒步區擬訂辦法重劃 既有商圈需再獲同意

台中市共計23個商圈，不少商圈設置行人徒步區，但於法無據，出現機車駛入現象，圖為精明一街商圈現況。（圖／台中市府）

台中市共計23個商圈，不少商圈設置早期即設置行人徒步區，但於法無據，有些沒落商圈甚至出現機車駛入現象，經發局27日將「台中市商店街徒步區畫設及管理維護辦法」草案送法規委員會審議，議員認為單靠商圈管委會量能難以承擔，要求市府提出總體計畫，另既有徒步區商圈要獲居民同意重新申請，恐將擾民，全案予以備查。

台中市包括精明一街、繼光街、電子街等商圈都設有行人徒步區，有些商圈因榮景不在，經常可見機車或汽車穿梭。市府推出商圈商店街徒步區畫設辦法，規定設置徒步區須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以計畫書向市府申請並辦說明會，試辦最多2個月，若獲超過3分之2居民及店家同意，即可畫設徒步區。

經發局今將「台中市商店街徒步區畫設及管理維護辦法」草案送法規委員會審議，副局長林敏棋說明，現行《台中市商店街區管理輔導自治條例》有提及行人徒步區，卻沒有設置管理辦法，台中23個商圈商店街區中，部分商店街有徒步區之實，但卻於法無據。

市議員黃守達認為，規畫徒步區需要高成本，包括研究車流及人流，要請顧問公司，光靠管委會量能難以承擔，各地常出現立意良善卻執行不力窘境，席同虛設；要求市府應提出總體計畫，說明如何協助商圈設置徒步區。

市議員江肇國表示，中西區很多商圈，包括電子街及繼光街，這些商圈既成的徒步區，當初以城鄉風貌計畫設置徒步區，如今榮景不在，要重新取得兩側商家同意有困難，憂心擾民。

議員林昊佑表示，台中擁有全國最高的家戶持有汽機車比例，但大眾交通運輸不如台北發達，民眾喜歡騎機車停在店家前，商圈徒步區恐成效不彰。

林敏棋說明，除了管理辦法規範外，另有商圈輔導專案，提供對申請徒步區商圈專業人力協助，台中23個商圈中，已掌握精明一街較有條件，其他如電子街、繼光街等商圈較無意願，各管委會可依據自身情況判斷，市府訂定辦法讓商圈有法可循。

主席黃馨慧裁示，經發局先提供23個商圈目前樣態，全案則予以備查。

