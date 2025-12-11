台中25歲女罹乳房葉狀瘤「2週長大1罩杯」 切除後意外懷孕為兒重建義乳
記者潘靚緯／台中報導
台中一名25歲陳小姐，去年初摸到右側乳房有硬塊，以為是生理週期的正常腫脹，結果2週內腫塊快速成長甚至大了將近一個罩杯，前往台中榮總就診安排切片檢查，確診為「邊緣性乳房葉狀瘤」，因腫瘤已約9公分大，醫師建議右乳房須全切除。沒想到手術切除乳房後，竟又意外發現懷孕，為了孩子她決定在懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。
陳小姐指出，當醫師宣布必須切除引以為傲的乳房時，當下腦筋一片空白，不料切除乳房後又意外發現懷孕，一想到孩子長大後可能會問「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣！」，讓她更確定重建決心。雖然目前健保未給付乳房重建，但幸運的是有家人全力支持，手術後若不是有疤痕幾乎看不出來。
整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。
呂俊德主任進一步解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫師與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。
臺中榮總乳房外科洪志強主任表示，乳房葉狀瘤由乳房間質組織增生形成，與一般乳房惡性腫瘤是由乳腺管增生不同，發生原因目前不明確，但醫學普遍認為，可能和荷爾蒙及基因突變有關，腫瘤的生長速度快、少有疼痛感，因此病人大多經自我觸診發現，也可能因腫瘤牽扯表皮致外觀變形而發現。
乳房葉狀瘤發生率低，西方統計數據顯示，約占女性乳房腫瘤0.3-1%，好發於40-50歲女性，不過任何年齡的女性都可能罹患葉狀瘤。葉狀瘤經切片組織型態病理分類為良性(占所有葉狀瘤50%以上)、邊緣性（borderline）及惡性。標準治療方法是手術切除，不需要像一般乳癌般接受淋巴結切除、化學治療或放射線治療。陳小姐診斷為邊緣性葉狀瘤，因腫瘤大且為確保周邊組織安全距離，降低復發及轉移機率，故建議切除整個右乳房。
呂俊德主任補充，陳小姐切除腫瘤後、在重建手術前意外發現懷孕，決定在初期孕期即進行重建手術，整形外科會診婦女醫學部協助評估，並密切追蹤病人和胎兒的狀況。由於陳小姐在懷孕中期發現子宮頸閉鎖不全情形，排除感染及其他早產症狀後，進行了緊急子宮頸環紮手術，也做足早產準備，隨後於34週早產，母胎平安。
婦女醫學部林俐伶醫師
補充，目前文獻上僅有少數個案報告，皆無出現早產的情形，早產本身可能與陳小姐患有糖尿病等其他因素相關，也提醒了跨團隊的專業諮詢及共同照護的重要性。
