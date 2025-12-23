台中25歲女警恐嚇對盧秀燕開槍！分局擬議行政懲處：不排除免職

記者吳泊萱／台中報導

台中市女偵查佐在網路發文恐嚇要對盧秀燕開槍，二分局表示將擬議行政懲處，不排除免職。（圖／資料照）

台北車站無差別攻擊案奪走4條人命，引發各界高度關注，後續網路平台也不斷出現恐攻言論，整個社會人心惶惶。沒想到台中市二分局一名25歲女偵查佐，也在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上盧秀燕廣告看板的破壞照片。分局察覺異狀後已報請檢察官指揮，目前女偵查已被佐拘提到案，全案偵辦中。

台中二分局女偵查佐發恐嚇文，表示要對盧秀燕腦門開槍，遭檢察官拘提。（圖／翻攝畫面）

該名女偵查佐在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上一張台中購物節的廣告看板照。仔細看，照片上盧秀燕的臉，被不明物體鑿穿數個大洞，恐嚇意味濃厚。

台中市警二分局回應，該名女偵查佐近日在網路社群頻繁出現不當言論，經分局員警反映後，由督察組進行查處，發現該員出現異常舉止，分局已在11月透過警局關老師系統轉介諮商及協助就醫，並調整勤務時段及工作內容，轉服一般行政職，禁止其領用槍枝服勤。

二分局指出，因女警近日又在LINE群組恐嚇同事及分局直屬長官，又在網路社群出現偏激粗鄙言詞，還有恐嚇言論，且其個人頁面也顯示警職身分，擔心引發民眾恐慌，分局主動報請台中地檢署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。

二分局強調，後續將針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

