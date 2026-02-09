台中26條航線齊發 星宇、虎航強推日韓遊

▲台中國際機場航網圖(圖／觀旅局提供2026.2.9)

[NOWnews今日新聞] 住在中台灣的朋友有福了！想去日本吃拉麵、韓國逛街，不用再往桃園跑。台中市政府觀旅局宣布好消息，台中國際機場航線全面升級，目前已集結26條國際航線，無論是想去日本、韓國、東南亞還是港澳，從台中出發就是快！

台中市政府觀光旅遊局與台中國際機場攜手開發下，目前台中已建構涵蓋日、韓、東南亞及港澳共26條國際航線。市府觀旅局長陳美秀宣布，今年2、3月將迎來星宇航空及台灣虎航多條新航線，不僅縮短中台灣與世界的距離，更展現台中作為亞太旅遊首選目的地的強勁動能。

陳美秀表示，台中的市場潛力深受國際航空業肯定。星宇航空將台中列為重點營運基地，繼2月開航「台中－宮古島」後，3月將一口氣加開「台中－東京」、「台中－熊本」航線，並計畫推動「台中－釜山」首航；台灣虎航亦將於3月開通「台中－沖繩」航線，大幅提升台日兩地的空中運能。

除了新航線，既有航班亦同步加密。真航空「台中－仁川」已增至每週14班；澳門航空「台中－澳門」除不定時加班機外，預計於今年夏季班表增班至每週14班，顯示港澳與韓國市場需求穩定成長。

觀旅局指出，隨著航網擴大，台中地標與大型活動也蓄勢待發。全台首創的「台中海洋館」、結合美術館與圖書館的「台中綠美圖」即將成為新亮點；而備受矚目的「2026中臺灣燈會」將於2月15日至3月3日在中央公園盛大登場，預計將吸引大量國內外遊客。

觀旅局強調將持續透過「航線擴增」與「城市行銷」雙管齊下，除鏈結業者推出登機證優惠外，今年9月台中更將主辦「第10屆TPO（全球旅遊振興機構）論壇」，屆時將有17國、約131個城市貴賓齊聚台中，期盼透過國際會議與便捷交通，帶動在地食宿遊購產業鏈，落實「流量變產值」的觀光願景。

