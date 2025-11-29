台中26歲女酒駕自撞「烏龜翻」！狼狽爬車外狂吐…酒測值超標下場曝光

記者吳泊萱／台中報導

台中西屯發生自撞車禍，26歲女子酒駕衝撞路邊停車後翻車。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區發生酒駕自撞車禍，今日（29日）清晨4時許，一名26歲苟姓女子酒駕開車外出，行經西屯路三段時，疑因不勝酒力碰撞路邊停放的汽機車，導致失控翻車、四輪朝天。警消到場時，苟女已自行爬出車外，被送醫救治，而苟女酒測值超標，也被警方依法移送偵辦。

警方調查，車禍發生於清晨4時40分許，苟姓女子酒後駕駛白色休旅車沿西屯路三段行駛，期間疑因不勝酒力，衝撞停放在路邊的1輛自小客車及1輛機車後，車輛失控翻覆，四輪朝天躺在早餐店前，現場零件四散、一片狼藉。

警消獲報到場時，苟女已自行爬出車外，趴在路邊嘔吐，幸好車禍僅苟女一人四肢擦挫傷，經救護人員檢視後送醫。警方檢測，苟女酒測值達0.55毫克，已超過法定標準，除開單舉發外，也將依公共危險罪移送偵辦，詳細肇事原因仍有待調查釐清。



