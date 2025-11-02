台中29區同步野餐 草地閱讀掀熱潮

「2025台中市民野餐日」2日在全市29個行政區同步登場，吸引大批市民熱情參與，總人次突破去年14萬人次共襄盛舉，場面熱鬧非凡。副市長黃國榮代表市長盧秀燕前往中央公園主場區，與民眾席地而坐共享野餐時光，邀請大家在草地上閱讀、曬曬幸福，感受綠意城市的悠閒氛圍。現場人潮絡繹不絕，氣氛歡樂溫馨，充分展現台中市民的熱情與活力，打造屬於臺中的「綠色城市生活」。（見圖）

副市長黃國榮表示，市府自2022年起推動「台中市民野餐日」，去年全市29區同步舉辦，吸引近19萬人次參加，成功打造「區區都有野餐日」的城市盛會。今年邁入第4屆，以「草地閱讀」為主題，呼應「台中綠美圖」開館試營運首個週末，各區活動場地多鄰近圖書館，呈現「區區有野餐、處處皆書香」的熱鬧景象。黃副市長今攜餐點與民同樂，並透過現場連線向其他分區市民問候互動，邀請大家將愛書帶到草地上，在陽光下享受閱讀與野餐的美好時光。他強調，希望透過這項年度盛事，讓閱讀的力量在城市中持續發芽，成為台中的美好生活日常。

建設局長陳大田指出，「台中市民野餐日」已成為市民引頸期盼的年度活動，今年規劃內容更加多元豐富，融合音樂表演、閱讀推廣、親子遊戲及寵物友善活動等元素，邀請民眾帶著野餐墊、美食走進草地，度過充滿書香與笑聲的午後時光。透過活動推廣低碳休閒與友善共融理念，展現台中打造永續宜居城市的決心。

建設局說明，主場區中央公園規劃「樂讀草原」、「玩趣草原」及「汪貓草地派對」三大主題區，提供多達12項互動體驗，滿足不同族群需求。現場不僅設有親子共遊區與毛小孩專區，更首次導入大型特色市集，結合輕食、手作小物與在地品牌，讓民眾在野餐之餘享受美食與創意，打造一場專屬台中市民的城市草地派對。