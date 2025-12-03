台中29歲惡男「狂灌20包毒咖啡」帶槍闖游泳池 2度朝6歲女童扣扳機

記者潘靚緯／台中報導

陳姓男子吸毒後竟帶槍闖入游泳池，朝游泳教練及6歲女童瞄準扣扳機，幸好子彈卡住未擊發。(圖／翻攝畫面)

台中一名29歲陳姓男子，自稱一口氣喝下20包毒品咖啡包後神智不清，竟持一把改造手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池，朝泳池內正在教學的教練及6歲女童瞄準、扣板機，幸好槍枝卡彈未釀成悲劇，嚇壞學生與家長。警方獲報到場時，裸著上半身的陳男正失控拿槍托砸車，眼見員警上前圍捕，一度拒捕襲警，落網後辯稱無法控制身體，槍枝經查驗具有殺傷力，檢方以有殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴陳男。

廣告 廣告

陳姓男子在泳池開槍未遂，走到停車場開始叫囂、砸車。(圖／翻攝畫面)

29歲陳姓男子吸毒過後，今年10月10日下午6點多，持手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池的辦公室，現場黃姓主管見狀嚇得趕緊躲避。不料陳男繼續轉往泳池，當時葉姓教練正在指導一對6、7歲的兄妹游泳，陳男跳進游泳池內，往葉姓教練、女童方向步步進逼，甚至舉槍拉滑套瞄準2人後扣下扳機，幸好因槍枝卡彈無法擊發，陳男仍不罷休，繼續持手槍靠近揮舞威嚇。

陳姓男子開槍不成，爬出泳池走向另一端樓梯處，繼續拉動手槍滑套，並轉身二度雙手持槍瞄準葉姓教練與女童，造成兩人心生畏懼，危害其生命安全。陳男最後走出泳池，跑到一旁的停車場，用槍托猛力砸車，敲碎1輛車的擋風玻璃，當時在車內的蔡姓車主與女童，當場被嚇壞。

蔡姓駕駛與小孩在車內，擋風玻璃遭陳男持槍托砸破，當場嚇壞。(圖／翻攝畫面)

警方獲報到場逮人，陳男情緒激動，裸著上半身大聲叫囂，不畏員警持槍嚇阻，甚至一度拒捕襲警，最後警方合力將他壓制在地，當場搜出一把改造手槍、26顆子彈，身上還有大量的毒品咖啡包。

陳男情緒激動，打赤膊大鬧，一度拒捕還襲警，最後遭員警壓制。(圖／翻攝畫面)

檢警調查，2024年底陳男從朋友在桃園大溪區住處取得1把非制式手槍、43顆子彈，還有74包含有依托咪酯、卡西酮及K他命的毒品咖啡包。檢方訊問時，陳男否認殺人未遂、恐嚇，辯稱自己當時喝了快20包毒品咖啡包，已失去意識，無法控制自己的身體，當時有把槍壓入水中。

葉姓教練、女童指證歷歷，指出陳男持槍瞄準他們並扣扳機，還逼近揮舞恐嚇，並有監視器畫面等可佐證，檢方偵結，從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴他。

中市警第六分局表示，今年截至11月30日，在掃黑、緝槍、緝毒與打詐等重點工作上均呈現明顯成長，成效亮眼。全年度共查獲非法槍枝15把，平均每月約1.4把；掃黑部分累計破獲犯罪集團9團57人，較去年的6團大幅成長50%；毒品查緝則累積74件，比去年增加12件；在打詐方面，破獲詐欺集團61團482人，查扣不法所得25億9千餘萬元，人數較去年多2倍，金額更比往年增加15倍。

警第六分局充分運用最新修正的《組織犯罪條例》強化偵辦量能，連續破獲多起重大案件，從組織犯罪到非法槍支、毒品、詐欺均有斐然成果。在警察局評比中，一舉奪下掃黑、緝毒、打詐三項冠軍及肅槍亞軍，獲警界盛讚為全方位打擊能力的「四邊形戰士」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

盜長榮空姐美照稱「49歲華航地勤」專釣大叔 律師吐槽釣出本人親回1句

出軌超商女店員被抓包 台中人妻手握音檔告人夫 1關鍵原因吞敗訴

台中汽車美容廠深夜鬥毆 20警破門救出頭破血流苦主：上門討債反被揍

「拿錯壺」害3人誤喝酵素去漬粉水 中市食安處：勒令停業、最高罰1千萬

