台中3大跨年演唱五月天、蕭敬騰、頑童交管 「張文條款」禁行李箱！啵啵球也不行

照片是「五月天」上海最終場，宋雨琦（左三）乘著「專機」登場。資料照。相信音樂提供



北捷發生27歲通緝犯張文隨機殺人後，此刻正迎來聖誕、跨年相關節日，天團五月天在台中洲際球場舉辦演唱會，之後台中又有跨年壓軸是蕭敬騰，接著頑童演唱會，市長盧秀燕要求提高維安能量，全城戒備。《太報》整理這三場大型演唱會的交管、接駁等措施，讓讀者一文秒掌握。

因應張文北捷隨機攻擊事件，台中市警察局六分局公布最新安檢措施。警方指出，防止模仿事件或類似情況再次發生，入場時務必配合安檢人員指示，短暫脫下口罩進行查驗，禁止攜帶以下各類(違禁)物品：1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。5.不明用途之粉末或液態物。6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。10.啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

五月天演唱會

■時間：12月27日（六）起在洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。

■接駁：4條免費路線分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車。

■大眾運輸：捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場。

■交管：跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

2026跨年活動

■時間：12月31日晚上6時在水湳中央公園，蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等超強卡司輪番開唱，陪伴市民與遊客倒數迎接2026年。

■接駁：12月31日下午5時30分起發出首班車，到水湳會場的班次至晚間11時，提供市府線、松竹線兩條免費接駁路線；接駁車離開會場時間自晚間10時至凌晨1時30分，坐滿即開車。

搭乘高鐵的民眾可於「高鐵台中站」下車後，轉捷運至「市政府站」1號出口，再依指標搭乘「市府線」接駁車；搭乘台鐵的民眾在「松竹車站」下車後，依指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。

■大眾運輸：市區公車有23、82延、108、300、303、333、305、525及綠1等9條公車路線延後收班，詳細班次及站點異動資訊，可至台中公車即時動態資訊（ https://citybus.taichung.gov.tw/ ）或台中GO APP查詢。

