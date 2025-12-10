台中3寶媽告「小三鑽進仁夫車上玩啪啪」敗訴 法官看片也不挺

記者陳佳鈴／台中報導

人妻聲稱丈夫在工廠上班期間，經常至附近便利商店購物，並與女店員互動頻繁，最後竟然被拍到上了人夫的車發生不倫。（示意圖，Pixabay）

台中一名人妻發現丈夫與鄰近超商的女店員曾同車出遊，且兩人過從甚密疑似發展出婚外情，人妻蒐證後提起民事訴訟，向女店員求償精神損害 50 萬元。台中地院法官審理時也親自勘驗人妻提供的光碟影片，結果大翻轉！

判決指出，人妻聲稱丈夫在工廠上班期間，經常至附近便利商店購物，並與女店員互動頻繁。她指控，該女子明知對方已婚，仍多次與其夫同行出遊、同車外出，甚至進出汽車旅館、在車內發生性行為，已侵害其配偶權，造成她與三名未成年子女的家庭深受打擊。

但女店員全盤否認，強調雙方僅為一般朋友與工作往來。她表示，所有影像只能證明兩人曾同車出現，並不足以推定不當親密行為；錄音與照片內容也未明確指向婚外情發生。

法院審酌各項證據後認為，影片畫面不清且不連續，未能呈現兩人的實際行為；至於錄音，內容模糊無法確定指涉對象。既無法證明兩人曾發生性行為或情感關係，亦不足以認定配偶權遭不法侵害。因此，法院判決駁回妻子上訴。

