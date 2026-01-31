台中3歲、8歲男童疑遭母餵藥雙亡 律師：應以殺人罪論處

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區今(31)日凌晨發生人倫悲劇，陳姓女子情緒失控疑對3歲、8歲兩名年幼兒子餵食不明藥物，造成雙亡，案發前，陳女曾向閨蜜哭訴「不想活了」，閨蜜察覺異狀趕往查看仍無法阻止憾事，對此，律師指出，因兩名孩童年幼，難以主張「謀為同死」的加工自殺，母親恐將面臨殺人重罪，並依法加重其刑。

據了解，31陳女與現任男友及兩名兒子租住該處，8歲、3歲兒子分別為前夫與現任男友所生，平時由無業陳女獨自照顧，案發前曾向閨蜜透露生活壓力沉重、情緒低落，並曾直接表達「不想活了」，要帶兩名孩子「一起走」念頭，閨蜜今天凌晨趕往關心，未料抵達時已發現憾事。

警方初步勘查，現場未見打鬥痕跡，亦無外力介入，已完成相關採證，後續將報請檢察官相驗釐清死因，至於陳女目前情緒仍未穩定，尚無法製作完整筆錄，警方也將釐清藥物來源、種類及劑量，不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

律師李學鏞指出，此案母親餵疑藥致死行為，基本上就是典型利用兒童「無法抗拒」的情形來殺人，應依殺人罪論處，同時檢察官起訴時，也會依兒童及少年福利與權益保障法第112規定，得加重2分之1。

此外，社會上偶有「父母帶著兒童共赴黃泉」的案例(司法實務上稱之為「謀為同死的加工自殺罪」)，最後父母活著，而兒童卻因此死亡，父母是否可以主張因「謀為同死」而免除刑責？李學鏞認為，因本案兒童極為年幼，難以有表達自主權益的能力(包含是否要和母親「同死」的判斷能力)，所以未來司法審判時，陳女要主張是謀為同死的加工自殺罪而免責，會相當困難。

