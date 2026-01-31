台中3歲、8歲男童雙亡 母涉餵藥依殺人罪嫌聲押

31歲陳姓女子因情緒不穩，涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，造成2名孩子口吐白沫，不幸身亡。（圖／東森新聞）





台中市西區於今（31）日凌晨驚傳一起人倫悲劇，31歲陳姓女子因情緒不穩，涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵不明藥物，造成2名孩子口吐白沫，不幸身亡。檢方今晚間複訊後，將陳女依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見。

狠母餵藥 2幼童送醫不治

台中市警察局第一分局今（31）日1時31分獲報，西區某大樓有幼童失去呼吸心跳，員警、救護人員到場後，確認躺在床上的2幼童口吐白沫、牙關緊閉、雙唇發紫，呈現OHCA狀態，分別送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救。

這2名男童分別是陳女與前夫、現任男友所生。《EBC東森新聞》獨家報導，在事發當下，男友就在住家隔壁的日本料理店擔任店長，當他忙著招呼客人時，陳女卻狠心餵孩子吃藥。當男友接到朋友來電後，立刻放下工作，拔腿狂奔衝回家，日料店員工也趕來幫忙，連女子前夫的8歲長子也一起被抱出來，送上救護車急救，但仍無法挽回2名孩子的性命。

陳女涉嫌犯下殺人罪 檢方聲請羈押禁見

台中地檢署指出，檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定陳女涉嫌犯下刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有羈押之必要，訊後當庭逮捕，並向臺灣臺中地院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，針對此案即刻啟動婦幼保護應變機制，並指派婦幼保護專組楊凱婷檢察官成立專案小組，指揮臺中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，並擇期解剖，以釐清確切死因。

