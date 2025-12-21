台中3行政區裝210噪音感測器 24小時監控取締噪音車

綠燈一開、汽機車全速前進，台中市北屯路周邊住宅學校林立，但因為道路筆直、號誌連貫，入夜後成為噪音車行經熱點，台中市環保局現在在燈桿上，裝設「智慧化噪音感測器」，24小時即時監測，嚇阻噪音炸街行為。

台中市民王小姐指出，「就是會突然嗯一聲這樣，還有就是我們自己也睡不好。」

台中市民羅先生認為，「我不反對改裝車，但是我反對把消音管那些拔掉的擾民行為，所以如果有這種設施的話，我是滿贊成的。」

民眾反映，生活作息常被噪音車打擾，贊成環保局加強取締。台中市府表示，都會區人口密集、交通商業活動頻繁，首波挑選北屯、西屯、太平3大行政區，共9條路段，裝設210部感測器，比起傳統噪音感測器，成本更低廉、維護方便，資料上傳後，結合AI大數據分析，掌握熱點分布，就能精準稽查取締。

台中市環保局環境檢驗科科長洪綸駿說明，「噪音計的話，如果再加上現在常見的AI科技，就是車牌辨識的話，往往1套達到要100萬，目前我們所布建的噪音感測器，1座在5萬塊以內。」

環保局表示，包括太平區祥順路、旱溪西路、中山路，北屯區北屯路、崇德路，以及西屯區文心路、市政路、櫻花路等，都納入全天候監測範圍，若成效良好，未來將會擴大布建。

