台中3首長被拔官！盧秀燕為「豬瘟之亂」鞠躬道歉：媽媽做不好要檢討

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，影響全台豬肉產業受創，而台中市府在防疫過程中亦屢屢出狀況，包括市府人員擅闖豬瘟案場、沒把關廚餘處理等爭議，引起外界批評聲浪。對此，台中市政府今（6）日宣布將農業局、環保局、動保處3首長拔官，台中市長盧秀燕並率員鞠躬道歉，表示「媽媽做不好要檢討」。

盧秀燕召開記者會，表示從今日下午開始，有關於非洲豬瘟的大部分管制措施將陸續開放解封，讓市民與產業界的生活可以逐漸回復正常。

​盧秀燕指出，這次防疫的最重要任務，就是把疫情鎖在案場，不讓病毒外流，市府與中央團結合作完成這項任務，對於中央在過程中給市府的指導與協助深表感謝，也對各縣市長、產業界或市民家人給予的關心鼓勵一併致謝。

​​盧秀燕坦言，在整個防疫過程中做得不夠好，身為市長必須概括承受，率領市府團隊鞠躬致歉，除此之外，市府也在剛才發布了相關首長的人事異動，之前啟動的事件調查也正在加速進行中，一有結果就會和大家公布。

台中市政府宣布，將農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良免職。

盧秀燕說，「在這個事件中讓大家擔心，我非常抱歉，媽媽做不好一樣應該要檢討改進」，台中是個努力進步的大城市，他們應該做得更好，才對得起7年以來對市府的支持，「這個案件我們絕對會引以為鑑」。

