台中30歲女醉後失足墜落！警消繩索吊掛救援緊急送醫

台中市今（10）日清晨驚傳墜落意外，一名約30歲女子疑似因酒醉情緒不穩，不慎從自家3樓陽台失足跌落至2樓社區造景平台，重摔後無力自行脫困。警消獲報後趕抵現場，動用繩索系統將女子吊掛救出，所幸經初步評估無生命危險，已送國軍台中總醫院治療。

一名約30歲女子疑似因酒醉情緒不穩，不慎從自家3樓陽台失足跌落至2樓社區造景平台，重摔後無力自行脫困。（示意圖／unsplash）

台中市消防局表示，清晨6時許接獲報案，指北屯區環太東路一處社區內，有民眾躺臥在2樓造景平台動彈不得。中山分隊立即出動2車6人前往。

救護人員到場後發現，女子意識清楚，但全身多處疼痛、自述四肢無力，疑似因酒後情緒不佳，返家後不慎從3樓陽台摔落。警消以捲式擔架固定傷者，用高角度繩索吊掛方式將人安全移至地面，送往國軍台中總醫院治療。



