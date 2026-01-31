台中30歲母親涉餵藥 2幼子送醫仍不治

監視器拍下，男子將不省人事的孩子送上救護車，但還是無法挽回憾事發生。警消獲報之後，也趕到事發現場。

警消將女子移動到擔架上，隨即救護送醫，台中市一名30歲的陳姓女子，有2名年幼的兒子，分別只有7歲跟3歲，31日凌晨疑似讓他們吞下不明藥物，導致2名孩子在家中失去生命徵象，雖然友人趕到現場報警，但還是無法挽回2名孩子的性命。

大樓保全員表示，「上去看到一個小朋友，沒穿上衣，不省人事，之後救護車來又衝上去（還有一個），之後還有一個大人，大人也是昏迷不醒呀。」

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成說，「小孩子的臟器成熟度不夠，所以吃了特殊的藥物，會造成死亡的機會很大。」

警方初步了解，陳姓女子目前和男友住在西區一處社區大樓，其7歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，案發前有向親友表示情緒低落，將等待進一步製作筆錄後了解動機。而市長盧秀燕表示，將請社工進一步了解釐清。

台中市長盧秀燕表示，「檢調也在偵辦當中，同時我已經指示我們社會局，要介入協助家屬。」

靖娟基金會副執行長林慧華表示，「個案會猶豫我開口之後，我要面對什麼，我開口之後，我的小孩會被帶走嗎？我開口之後，大家會說我很糟嗎？我能不能開口？所以有些人會選擇非正式的支持管道，我的朋友好像比較不會對我有些評價，因此不向政府單位求助。」

靖娟基金會表示，不少個案往往因為家庭關係不穩，以及各種壓力疊加，導致心理健康也出現風險；而雖然政府有相關機制及社區聯防可以協助，但往往因為個案不知如何求助延誤時機，除了呼籲個案積極求助，當地里長及親友如果發現異狀，也要趕緊通報。