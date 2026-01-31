台中30歲無業母疑害死2幼童 盧秀燕盼勿轉述未經證實案情

台中市長盧秀燕（左二）昨日被問及二名幼童疑遭母餵食不明藥物過世案時表示，沉痛與不捨。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市三十一日凌晨驚傳人倫悲劇，台中市長盧秀燕昨日被媒體問及二名幼童疑遭親人餵食不明藥物過世案時表示，沉痛及不捨，第一時間警消已介入處理，檢調也在偵辦，希望大家不要轉述相關未被證實內容。

盧秀燕昨日上午到國民黨台中市黨部票選中央常務委員時，接受媒體聯訪說，已指示台中市政府社會局介入協助家屬及釐清，在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，不要轉述相關未被證實內容。

社會局表示，接獲通報後，就派社工到場提供家屬必要協助，目前相關人員已安置，後續將配合檢警偵辦；中市府教育局說，已請學校慰問家屬並盡全力提供所需協助，至於過世幼童的同班同學，也將啟動心理輔導。