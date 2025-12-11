台中30路公車玻璃「破大洞」 駕駛未察覺乘客急告知

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、林子翔 台中報導

台中有乘客搭乘30路公車，發現玻璃裂成蜘蛛網狀，但駕駛第一時間沒有察覺，還一路行駛，最後破了一個洞，乘客驚嚇之餘，趕緊告知公車駕駛。事後業者調畫面釐清，疑似行駛中，被石頭打中玻璃，因為公車正在行進，駕駛沒有馬上停下，經乘客告知後，立即安排乘客轉乘，也將車輛開回場內報修！

乘客拍下台中有公車玻璃，破了一個大洞，旁邊的座位空蕩蕩，沒一個人敢坐，民眾上網發文直呼怕爆，一上車就看到玻璃碎成蜘蛛網狀但司機好像不知道，後來是有好心的乘客提醒，結果到永春東七路就碎掉。

民眾（非當事人）：「一定會被嚇到啊，然後可能就是直接，趕快跟那個司機說一下。」

民眾（非當事人）：「盡量是往那個車的中間站吧。」

事發在11日早上八點多，事後客運業者調畫面釐清過程，可以聽到有物體打中車子的聲音，但因為物體太小，畫面上看不出異狀。

客運業者徐維聯：「30路在發車的時候，行經永春南路，在右轉培德路的時候，被不明物體碰到車的玻璃，但是因為在行駛間，駕駛在行駛間沒有當下查看，發生之後有去路邊，去巡視看附近是不是有人在施工，那確實有人在除草，但是我們也沒有辦法判定說，這一個部分是他造成的。」





客運業者出面說明，車輛遭不明物體擊中，經乘客告知後，駕駛員有安排乘客下車轉乘，依規定將車輛開回修理。（圖／民視新聞）









客運業者研判可能是路邊石頭，瞬間飛過來，造成玻璃碎裂，只是小石頭真的有機會像破窗器一樣，威力大到可以打破玻璃嗎？

物理老師鄭立彥：「小石子本身它質量很小，但是它噴濺過來的能量，集中在某個點，導致玻璃產生裂縫，或者是蜘蛛網破裂。」





業者事後重回現場，發現附近有工人在除草，現場有找到小石頭，不排除可能是石頭噴濺，造成玻璃損壞，但業者也強調還需要釐清。（圖／民視新聞）









物理老師正解出爐，車窗玻璃真的有可能會被碎石砸破，提醒用路人如果發現被異物砸中，最好停車查看，免得車輛持續行進震動，玻璃從蜘蛛網狀惡化成整片裂開，釀成行車事故！





