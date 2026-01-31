台中31歲母攜2幼子輕生釀2死 盧秀燕說話了

台中今天發生媽媽攜子輕生造成3、8歲幼子死亡，盧秀燕表示，檢警調查中，指示社會局介入協助家屬。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天凌晨發生家庭悲劇，一名31歲的女子情緒長期不穩，疑餵食2名3歲及8歲幼子不明藥物後企圖攜子輕生，2名幼子送醫搶救不治，對此台中市長盧秀燕表達沈痛與不捨，第一時間警消介入處理，檢調也在偵辦，她已指示社會局協助家庭。

據了解，陳女與前夫育有一名8歲兒子，離婚後與現任男友同居，並再育有一名3歲兒子，事發時男友正在燒烤店上班不在家，陳女曾致電閨密訴苦，透露輕生念頭，閨密趕抵住處時，卻驚見憾事已發生。

警方獲報後到場發現陳女2名幼子已經失去呼吸心跳，無明顯外傷，送醫急救後均宣告不治，陳女則情緒激動，有自傷之虞，送醫救治。

社會局表示，接獲通報後，即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

