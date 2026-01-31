台中31歲母涉餵藥殺2兒 製作筆錄冷回：不知道、忘記了

即時中心／林韋慈報導

台中市西區一名31歲母親今（31）日凌晨因情緒不穩，疑似企圖攜帶兩名幼子輕生，先餵食孩子不明藥物，導致兩名幼童當場死亡。警消獲報趕抵現場時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，立即對其四肢進行束縛並送醫保護管束。下午時，女子情緒稍緩，被帶回派出所製作筆錄，但對警方詢問多以「不知道」、「忘記了」回應。

據悉，事發當晚，該母親曾打電話向友人傾訴，表示想不開，甚至稱「想帶兩名孩子一起走」。友人察覺異狀立刻前往，但抵達時已見兩名幼童倒臥床上、無生命跡象，立即報警。兩名幼子皆不到10歲，是女子與前後任分別生下，而該女與現任男友疑似感情不睦，加上無業在家，萌生攜子輕生念頭。

但事件僅造成兩名子女死亡。今日下午，檢警會同法醫前往殯儀館進行相驗，檢方表示不排除解剖並進行毒物化驗，以釐清確切死因。而兩名幼童的生父都前往殯儀館。

因為孩童仍需依附父母，時被忽略其仍為個體。過去已有多起幼童遭父母「陪葬」，但多數大人未輕生，孩子卻遭剝奪生命。據知，該女子已遭檢方依殺人罪送辦。

