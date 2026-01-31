台中31歲母疑亂餵藥奪2子命 高大成：孩子生前恐遭數小時折磨

【緯來新聞網】台中市西區向上路一段發生兩名幼童死亡案件，警方於31日凌晨接獲報案，發現8歲及3歲男童已無生命跡象，經送醫後皆宣告不治。目前檢警已完成現場採證，進入相驗程序，調查是否31歲陳姓母親投餵不明藥物有關。知名法醫高大成受訪時研判「兩名男童可能生前歷經數小時痛苦折磨後身亡」。

台中2幼童疑遭母餵藥急救身亡。（圖／翻攝自高大成YouTube頻道）

台中地檢署表示，案件由檢察官指揮進行，並責成法醫進行解剖與毒物分析，將針對血液與胃內殘留物進行送驗，以確認死因是否涉及藥物中毒。2名男童母親為31歲陳姓女子，警方指出，現場無打鬥或外力傷害跡象，環境整齊且未發現可疑侵入痕跡，初步排除外部犯嫌。由於陳女情緒激動，無法完整說明案發經過，目前已由警方協助送醫。



高大成指出，兒童肝腎發育尚未成熟，若一次服用大量藥物，將造成器官功能逐步衰竭，導致缺氧與中樞神經受損。他研判兩名男童可能生前歷經數小時痛苦折磨後致命，從嘴唇發紫、牙關緊咬等徵象來看，疑似服用影響中樞神經之藥物，甚至可能為多種藥物混合。



高大成批評，若為蓄意餵藥致死，「就是故意殺人」，並呼籲儘速透過解剖與毒物檢測釐清真相，還兩名男童一個公道。



台中地檢署強調，將持續深入調查相關人員背景與可能動機，並將檢視現場所有相關證物，以釐清案情全貌。

