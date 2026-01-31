台中31歲母疑餵藥「3歲及8歲童雙亡」 盧秀燕：已指示社會局協助
台中市發生一起人倫悲劇！一名31歲的母親，31日凌晨疑似情緒不穩企圖輕生，竟然餵食兩名分別才3歲和8歲孩子不明藥物，警消獲報到場，但兩名小孩都已經失去生命跡象，送醫不治，孩子的母親因為太過激動，也被管束送醫，台中市長盧秀燕得知後，感到非常沉痛和不捨，已指示社會局介入協助家屬。
男子衝進大樓直奔樓上，沒多久抱下一名孩童，他是孩子的父親，救護車等在門口，消防人員趕緊將孩子接過來，不斷幫他CPR，另外還有一名孩童也失去生命跡象緊急送醫。
目擊民眾：「消防車(救護)來對一個小孩，跟男生做CPR，女生在門口，媽媽在跑來跑去，天啊好可怕喔。」
沒多久員警和消防隊員，將一名女子合力抬出來。員警vs.消防隊員：「來頭過去，頭在這邊頭在這邊，過去。」
女子躺在擔架上一度情緒激動，員警逼不得已，只好將她五花大綁，手腳綁上束帶保護管制。孩童母親：「你們這樣我更痛，膝蓋也壓到我都痛了。」
事發在凌晨一點半左右，31歲女子疑似情緒不穩跟友人透露輕生念頭，友人趕到她的住家，發現兩名八歲和三歲的小孩，都已經沒有呼吸心跳，趕緊打電話報案通報119。
知情人士：「小朋友沒穿衣服不醒人事，救護車來，救護車在車上做急救，之後又衝上去，又一個小孩下來沒穿衣服，第二台救護車也是在做急救，第三個大人也是這樣，昏迷不醒。」
據了解兩名八歲三歲的小孩，是女子分別和前夫及現任男友所生，遺憾的是緊急送醫後，都沒能挽回性命。
台中市長盧秀燕：「對於這件憾事，我當然覺得非常的沉痛和不捨，我已經指示我們的社會局，要介入協助家屬釐清，那另外一方面檢調也在偵辦當中。」
警方在現場沒有發現打鬥痕跡，也沒有外力介入情況，孩子的母親還不知道兩個小孩都已經死亡，因為情緒太過激動，也說不清楚事發過程，目前正在檢驗她的體內有沒有藥物成分，到底怎麼會發生這起人倫悲劇，由於兩名孩童身上沒有外傷，確切死因檢方還要相驗釐清。
東森新聞關心您
尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。
輕生不能解決問題！
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
