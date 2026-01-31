台中31歲母餵藥害死2孩！曾致電好友透露想不開 2孩生父身份曝光

記者林意筑／台中報導

31歲母親餵食2名孩子服用藥物，導致2名小孩倒臥家中死亡。（圖／翻攝google maps）

台中市西區驚傳重大命案！今（31）日凌晨1時30分許，有名31歲母親因情緒不穩企圖輕生，竟餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物，導致2名小孩失去生命跡象倒臥家中，警消人員獲報趕抵立即將2人送醫，但最終仍宣告不治。

據了解，該名母親平時與男友、2名孩子同住在向上路一段某大樓內，今日凌晨時，她曾打電話向友人表示想不開、想輕生，該名友人聽聞後立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳、倒臥在床上，緊急通報警消人員到場，並由救護人員分別將2名小孩送至林新醫院、中國附醫，但經院方搶救仍不治。

2名小孩被餵藥後倒臥在床上，緊急送醫搶救仍不治。（圖／資料照）

經警方初步勘查，女子家中未發現打鬥痕跡，也無外力介入情形。而這2名小孩生父分別是女子的前任男友與現任男友，但案發時女子的男友不在家。經了解，女子本身精神狀況不穩有在服藥。由於女子目前情緒仍相當激動，警消人員將其四肢綑綁後送醫進行保護管束中，但目前仍無法表達事發過程，無法製作筆錄。

後續警方已報警台中地檢署指揮偵辦，預計將於今日進行司法相驗，並針對2名孩童進行抽驗，釐清體內是否有安眠藥成分，暫時不排除以殺人罪或加工自殺偵辦。

