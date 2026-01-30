台中31歲母餵食2子不明藥物 3歲、8歲童送醫宣告不治

台中市西區今（31）日凌晨發生一起震撼社會的人倫悲劇，一對分別為8歲與3歲的小兄弟，疑似遭母親餵食藥物，警消獲報趕抵現場時，發現兩名男童已經無生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

8歲、3歲小兄弟搶救不治， 初步研判疑因藥物反應過重導致死亡 。（示意圖／中天新聞資料照）

據悉，女子年約31歲，兩名男童為女子與前夫及現任男友所生，分別為8歲與3歲，女子先打電話跟朋友表示有輕生意圖，朋友緊急趕往女子家中，當時2童已無呼吸心跳，緊急報警。警消於今（31）日凌晨1時許接獲通報趕抵現場時，女子情緒極度不穩，出現歇斯底里狀況，且有攻擊傾向，警方與救護人員合力將女子四肢固定，並送往醫院強制治療，目前仍然持續觀察。兩男童雖然緊急分送兩家醫院進行急救，最終仍宣告不治，初步研判疑因藥物反應過重導致死亡。

廣告 廣告

警方表示，女子目前精神狀態不穩，尚無法進行完整偵訊，犯案動機與事發經過仍待釐清。鑑識人員已封鎖現場進行採證，後續將調查藥物來源、實際劑量及確切死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/通緝犯住青年旅店與警躲貓貓 菜鳥警抓包逮人查獲

影/北市男深夜路邊亮槍比劃射擊 警逮人扣槍送辦

外籍貨輪走私1.3噸毒品市 海巡聯手美國緝毒局逮11人