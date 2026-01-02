台中31處廚餘養豬場稽查全合格 環保局：若未落實最高罰300萬
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
因應非洲豬瘟，行政院決議，在今年底前，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市政府環保局為兼顧防疫與產業秩序，已強化稽查作為，1日首度針對31家廚餘養豬畜牧場稽查，全數合格，並提醒若違反規定，將依違反《廢棄物清理法》第39條規定，處6000元以上、300萬元以下罰鍰。
環保局表示，因應政策推動，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度，以及影像監視控系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受廚餘來源均須報經環保局審查核准。
環保局表示，其稽查強度高於中央每季稽查1次規定，自恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略。首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核之養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合中心溫度90度C、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄，全數結果皆合格。
環保局強調，後續仍將持續以「高頻率稽查＋科技監控＋即時處置」方式辦理，如查獲蒸煮溫度未達90度C、蒸煮時間未達1小時以上，或違規收受家戶廚餘等情形，將依違反《廢棄物清理法》第39條規定，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，並得視情節啟動聯合稽查及後續處分措施，呼籲養豬業者確實落實規定，共同維護防疫安全與產業永續發展。
照片來源：台中市政府提供
台中補助廚餘機5000元明年限額登記 盧秀燕：提前一年整備去化
