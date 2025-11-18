台中32歲男為備孕求診 檢驗才發現血糖值爆表

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市一32歲男子為備孕就診，茂盛醫院今天表示，男子經抽血檢驗發現血糖及糖化血色素都爆表，才導致難以自然受孕，經治療2個月血糖恢復正常，後續才能接受試管療程。

茂盛醫院透過新聞稿表示，日前一名32歲男子為了備孕來求助院長李茂盛，由於婚後3年積極採取自然受孕，卻總是沒有成功，因而先被轉診給家醫科醫師呂昀珊了解狀況。

經抽血檢驗，呂昀珊發現，男子空腹血糖值高達近680mg/dL（正常值70至99）、糖化血色素（HbA1c）超過15（正常值低於5.7），但男子自述從來都沒有不適症狀。

呂昀珊表示，由於男子從事司機工作，性質很機動，導致無法定時定量吃三餐，常用珍珠奶茶這類含糖飲料充饑；至於外食也多為高油、高鹽、高糖、精緻澱粉食物，才導致年紀輕輕就血糖及糖化血色素值都爆表、胰島素分泌當機，默默成為糖尿病患者而不自知。

呂昀珊給予施打胰島素治療，男子血糖在2個月後回到正常值，接著改成口服藥，繼續控制血糖，日前男子轉回生殖醫學科接受李茂盛試管療程。

茂盛醫院泌尿科醫師陳卷書指出，糖尿病會影響性功能，例如勃起及射精困難等，臨床發現約有50%男性糖尿病患者有勃起功能障礙導致不孕。尤其，患者的副睪丸、尿道常常發炎，發炎現象也會導致精蟲DNA碎片比率上升，因而較難自然受孕成功。

陳卷書提醒，當情緒低落時，偶而買塊蛋糕或巧克力，會產生心情愉悅、鼓舞身心效果，但這只能偶一為之，若長期攝取過量含糖食物或飲料，就會帶出肥胖、代謝症候群、全身發炎反應，進而招致糖尿病、癌症、不孕症等疾病上身。（編輯：陳仁華）1141118