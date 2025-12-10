台中36歲男上班滑倒 後腦猛撞鐵桿慘死

台中一名36歲的男子，在工廠作業時不慎摔倒死亡。（圖／pexels）





台中市烏日區一名36歲葉姓男子，9日下午在工廠內作業時不慎摔倒，整個人向後仰、頭部猛烈撞擊鐵製橫桿，當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡。詳細事發過程、跌倒原因是否與作業環境有關，仍待進一步調查。

警消在9日下午4時09分接獲工廠通報，表示有員工受傷，立刻派遣消防救護人員到場，現場看到葉男後腦傷勢嚴重，立即進行救護並將其送往醫院急救，但葉男仍傷重身亡。

警方指出，現場沒有明顯外力介入跡象，初判葉男在工作期間不慎滑倒，後方又正好有機器的鐵製橫桿，頭部因此猛烈撞擊，造成致命傷，詳細事故過程仍待進一步釐清。台中市勞檢處也介入調查，將勘查工廠的作業流程、環境，以釐清葉男摔倒原因是否與工廠有關。

