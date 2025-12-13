台中39歲男想不開躲「第九公墓」引燃松香油！轎車慘燒剩骨架⋯畫面曝光

記者林意筑／台中報導

烏日區的「第九公墓」停車場內有轎車起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

台中市烏日區驚傳火燒車事件！今（13）日清晨6時許，位於成功西路的「第九公墓」停車場內有輛轎車因不明原因竄出火煙，警消人員獲報趕抵，發現車內39歲男子已自行逃生，警消人員趕抵時已無火勢，但仍射水降溫。經警方初步調查，男子疑似想不開在車內燃燒松香油，案件詳情仍有待警方調查釐清。

男子在車內引燃松香油造成火車燒。（圖／翻攝畫面）

據了解，今日清晨6時1分，位於烏日區的「第九公墓」停車場內有轎車起火燃燒，火勢迅速延燒，整輛車陷入火海，燒毀只剩骨架，路過民眾見狀立即通報119，勤指中心獲報立即派遣6車14人前往救援，經消防人員射水灌救將火勢撲滅。

轎車起火後39歲男駕駛自行逃出車外，不過手腳仍受40%三度燒燙傷，意識清楚，由救護車將其送至台中榮總救治。經警方初步了解，男子疑似想不開在車內點燃松香油，導致火勢燃燒。至於案件詳情友待警方進一步釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

