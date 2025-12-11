【商家指南推廣專題】

在科技蓬勃發展的現在，數位製造已成為創作者與企業之間不可或缺的橋梁，當「想法」能夠被迅速轉化為「實體」，創造的力量便不再受限。位於台中的「迪麥德3D創意維度－台中達億3D列印」，以專業技術與創意精神，結合雷射雕刻、光纖打標、CNC切削、真空成型等多項製造技術，提供精準效率的服務，成為廣受好評的台中3D列印代工製作推薦品牌。

迪麥德成立於2021年，創辦團隊對「創造力」與「製造力」充滿熱情，早期投入設計與加工產業時，他們觀察到市場上存在明顯的斷層，創作者缺乏落實構想和成品的完整平台，因此，他們決定親手打造結合3D列印、雷射雕刻與多元製造技術的品牌，讓創意能夠被實現。

創業初期，許多客戶對3D列印仍停留在「高成本、低效率」的印象中，甚至質疑其應用效益，因此品牌積極精進專業技術、推動教育與實作培訓，如今，迪麥德已成為眾多教育單位與中小企業信賴的台中3D列印代工製作推薦品牌，並持續以實際成果證明數位製造的力量。

迪麥德的「整合式製造平台」透過多項先進技術協同運作，打造出高效率且具精準度的製造流程，並以3D列印設備及耗材為基礎，提供設計、打樣、量產的完整代工流程，在台中3D列印代工製作推薦名單中成為佼佼者。品牌也擁有雷射雕刻與光纖打標專業設備與操作經驗，能賦予產品細膩質感，同時提供桌上型CNC車銑切削服務及真空成型技術，滿足各式客製加工需求。

除了提供設備與代工服務，迪麥德也重視教育推廣與人才培育，以多元課程與企業合作方案，讓學生、創客與產業技術人員實際接觸3D列印與雷射雕刻等數位製造技術，學習將其應用於產品開發與創新設計，同時定期舉辦創客工作坊，邀請不同領域的創作者交流經驗、展示成果，藉由實作與討論激發更多創意火花。

迪麥德堅信：「科技應該是創造的延伸，而不是門檻。」因此致力扮演「創意孵化器」的角色，縮短創意與製造之間的距離，陪伴創作者與企業完成實現創造的旅程。未來，他們希望能強化線上與線下整合服務，並拓展市場，打造台灣具代表性的「數位製造旗艦中心」，如果您正在尋找能將構想化為實體，且兼具效率與品質的合作夥伴，台中3D列印代工製作推薦品牌迪麥德3D創意維度－台中達億3D列印，將會是值得您信賴的選擇。

