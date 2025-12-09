台中4妹子酒後爆糾紛！他見「女友被推」保護欲爆棚⋯1拳1個擊倒3女

記者林意筑／台中報導

張男起初上前以身體擋住雙方，極力安撫雙方。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

台中市中區驚傳街頭鬥毆，一群女子飲酒後疑似在電梯內產生糾紛，最終爆發肢體衝突，一路打到街上，過程中34歲吳女被推倒，正好吳女的30歲張姓男友目擊此景後保護欲爆棚，氣得衝上前一拳一拳擊落48歲紀姓、51歲蔡姓、45歲杜姓等3名女子，此「街頭格鬥賽」的畫面事後在網路上瘋傳，警方循線找到涉案5人，分別依聚眾鬥毆、傷害罪嫌將其送辦。

身穿藍衣的女子出手將吳女推倒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

本月6日上午7時許，紀姓等3名女子與吳女各自從中山路上某酒吧離開，雙方搭乘電梯時疑似發生口角，最終延伸肢體衝突，雙方一路拉扯到街口，未料過程中紀女遭3名女子推倒，此景恰巧被來接吳姓女友的張男撞見，瞬間激發他的保護欲。

張男撞見女友被推倒後，瞬間激發他的保護欲，出拳將藍衣女擊倒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

透過監視器畫面可見，張男見女友與其他3名女子發生口角時，先上前以身體擋住雙方，極力安撫雙方，未料突然有名身穿藍衣的女子出手將吳女推倒，張男見狀後保護欲瞬間爆棚，氣得衝上前反擊，一拳一拳將把紀女、蔡女、杜女擊倒。

警方獲報趕抵時已無打架情事，至於雙方發生糾紛的原因，雙方也稱因喝醉不記得，而也因雙方有拉扯及毆打情事，共造成5人受傷，經送醫後已無大礙，事後雙方互控傷害罪，警詢後依聚眾鬥毆、傷害罪移送台中地檢署偵辦。

