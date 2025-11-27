台中4.5億換課桌椅舊的開放領 阿公幫孫搶

台中市府推動全面汰換學校課桌椅計畫，投入4.5億分三期替全市國中小汰換超過15萬套課桌椅，導入可調式新型課桌椅，讓學童上課更舒適。舊的課桌椅，除了部分學校留用及拍賣外，其餘開放給學生登記領用，吸引許多家長和阿公阿嬤帶著孩子來領取。

圖／TVBS

教職員vs.台中市長 盧秀燕：「(妹妹，可以嗎？啊！太重啦！)好棒！」

小朋友一手拿飲料，只剩一隻手有空也要抓緊，有屬於自己的課桌椅，再重也不怕。

教職員：「試坐一下！」

還有這位弟弟很專業，先試坐看看，喜歡再搬回家，有了專屬課桌椅，以後寫功課不用再克難趴在地上。

台中市長盧秀燕vs.弟弟：「開心嗎？(開心！)那你以前在家裡都在那裡寫功課？在地上寫功課，沒有關係，沒有關係，那以後你就有自己的課桌椅了，好不好？媽媽也是替你著想，所以知道這個消息趕快來學校申請。」

不只爸媽帶著小孩來，也有阿公特別來幫乖孫領課桌椅。

台中市長盧秀燕vs.民眾：「來幫阿公搬(一個一年級、一個幼稚園)。」

除了給小朋友用，也有婆媽很識貨，知道這種學校課桌椅，勇擱好用啦！

台中市長盧秀燕vs.民眾：「妳要領四套？(對！)喔，內行！(婆婆說這個很好運用)。」

台中市府推動全面汰換學校課桌椅計畫，投入4.5億元，分三期替全市國中、小，汰換超過15萬套課桌椅，陸續導入可調式新型課桌椅，讓小朋友在學校上課更舒適。

台中市長盧秀燕：「那從今年開始走一直到明年底要把這個計畫執行完畢，那我們這15萬套要把這個計畫執行完畢，那我們這15萬套，都是新式、安全、舒適、可調式的課桌椅。」

淘汰後的課桌椅，依照教育局規劃，除了部分學校留用，也上惜物網拍賣，剩下的就提供給學生領用登記，繼續陪伴孩子學習，延續價值和溫度。

