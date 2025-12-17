台中40位農友營造友善石虎農地串聯綠網生態廊道推廣標章農產

▲林業保育署臺中分署張弘毅分署長感謝標章農友共同守護石虎。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】林業及自然保育署臺中分署今（17）日攜手臺中市農業局與農業部生物多樣性研究所舉辦「2025農愛石虎—臺中友善石虎農作標章推廣成果發表暨標章頒布會」，今年新增12位農民取得標章認證，使台中地區友善石虎農作標章農友累計達40位，共同營造75公頃友善農地，讓農田成為石虎能安心活動、覓食與移動的空間，並逐步為淺山地區串起完整的生態廊道。

▲114年度臺中友善石虎農作標章農友達40人，標章田區超過75公頃，感謝農友與社區夥伴支持保育工作。（記者廖美雅翻攝）

林業保育署臺中分署長張弘毅致詞時表示，臺中地區以國土生態綠網軸帶規劃及多年石虎監測成果為基礎，自111年起於東勢、石岡、新社等石虎熱區推動「友善石虎農作標章」。透過農民的參與，友善農地面積逐年擴大，也逐步串聯起重要的綠網生態廊道。近年來持續輔導農友申請標章及協助行銷標章農產，臺中的標章甘露梨、筊白筍、柑橘、甜柿等新鮮蔬果，陸續在家樂福量販店上架，讓消費者在日常購物時，就能用行動支持石虎保育，鼓勵及支持農友持續投入友善耕作。

▲現場展示多樣友善石虎農作標章農產。（記者廖美雅拍攝）

今年取得標章的12位農友為陳裕源、唐全成、林義職、洪聖淵、曹曉明、吳孟育、潘春英、張振榮、張閔翔、徐美文、劉凌璇及劉建宏，由臺中分署張弘毅分署長與生多所林育秀副研究員共同頒發標章與證書，肯定農友實踐友善農法、遵守友善石虎的耕作允諾，讓農地成為石虎能夠安心利用的棲息環境。臺中市政府農業局亦於活動中頒發感謝狀，表揚參與「石虎生態服務給付計畫」超過5年的3位東勢區農友羅字潮、羅淼文、孫玉錦以及臺中市東勢創意執行協會與臺中市東勢區產業文化發展協會，感謝他們長期投入巡護與維護棲地等行動。

活動現場也安排「從產地到餐桌」的友善餐點體驗，由生態廚師運用標章農產烹調特色料理，搭配友善石虎柑橘啤酒試飲，讓與會者用味蕾感受友善農業的美好與價值，也期待友善農業與石虎保育的理念能夠傳達給不同族群與生活場域。

