台中49歲男失控「狂砸連鎖藥妝店」遭警壓制反喊救命

[Newtalk新聞] 台中市西屯區昨(2)日晚間驚傳一起砸店事件。一名男子因情緒失控闖入街區一間藥妝店，不斷持安全帽猛砸店內貨架與商品，嚇壞店員與顧客。事後面對警方到場制止，更持續呼喊「媽」、「救命」等語，警方後續將人帶回派出所並移送地檢署偵辦。

台中市西屯區一名49歲趙姓男子，於昨日晚間9時許闖入安和路口一間連鎖藥妝店，突情緒失控，持安全帽猛砸店內貨架與商品，導致店內玻璃破裂、貨品散落一地，現場一片狼藉，也嚇壞在場的店員與顧客。

警方獲報後趕抵現場，發現趙男仍在店內持續破壞物品，情緒相當不穩。員警上前制止時，趙男情緒突然潰堤，不斷高喊「救命」，並激動咆哮「媽！」、「放我一條生路！」、「我沒犯法！」，場面一度混亂。警方為避免衝突擴大，隨即將趙男壓制控制，帶回派出所偵訊。

警方表示，趙男在製作筆錄時精神狀況明顯異常，對於詢問內容答非所問，也無法清楚交代砸店動機。由於藥妝店貨架及商品毀損嚴重，業者已提出告訴，全案經初步調查後，警方已依刑法毀損罪嫌，將趙男移送台中地檢署偵辦。







