台中5局處首長都代理遭諷「代理市」 盧秀燕：我愛用文官

台中市議會今（18日）進行市政總質詢，有議員質詢時諷刺，盧市府團隊有5個局處首長都是代理，1人占2個缺，阻礙其他人升遷，台中乾脆叫「代理市」好了。對此，市長盧秀燕說明，這是國家現行制度，中央也是這樣，沒有違法也沒有違規，但她偏好任用文官。

台市長盧秀燕。（資料照／中天新聞）

民進黨議員何文海質詢時指出，台中市31個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防，26人中高達5人是「代理」。其中，這些「代理局長」中，有多人都是從盧秀燕選上市長就出任的局長，為何現在變成「代理」？

何文海續指，5位代理局長，包括民政局長吳世瑋、都發局長李正偉及文化局長陳佳君、以及農業局代理局長李逸安等4人都是市府參事；另建設局長陳大田是技監。1個人占2個職缺，阻礙其他人升遷，自己歷經5位市長都沒有這種狀況，台中乾脆叫「代理市」好了。

何文海認為，這些屬於人事系統任用的技巧，是市長的權限，無法多置喙，但這麼多局長還有1年多任期就趕快去占事務官的缺，既享有局長福利，又能保有自己的資歷，基層人員一定會「有感」。盧秀燕如果繼續讓1官兼2職的情況下去，難保大家會無法負荷，繼續出狀況，影響的還是全體台中市民。

民進黨台中市議員何文海（左）、台中市長盧秀燕。（右）。（取自台中市議會YT）

對此，盧秀燕說明，文官與政務官都能當首長，政務官因沒有文官資格，會與市長同進退，另文官經公務員考試，沒有當首長會回任文官，這是國家現行制度，中央也是這樣做，沒有違法也沒有違規。

盧秀燕指出，明年底她卸任後，市府31位局處首長全部都會騰空，新市長有任用權。她偏好任用文官，她對公務員極為尊重，因他們歷練夠，操守一輩子被檢驗。

盧秀燕認為，有人喜歡延攬社會賢達，還有一些是從學界借調，中央也是這樣，有些滿朝一半都是學者專家，若部長不當就回去當學者。國家考慮人才多元晉用，不管首長由文官或學者出任，因不能任用他們就導致損失，他們的年資會繼續保留。

至於中市府人事處長陳月春表示，政務官是政治任命，人才可從學界、社會賢達及文官找，這沒有違法，政務官是隨市長同進退，是基於用人的需要，中央及地方都是如此。

台中市長盧秀燕出席市議會總質詢。（取自台中市議會YT）

