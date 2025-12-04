台中5歲童常喊頭昏！社工機警2度採驗毛髮「毒品濃度破萬」告發吸毒爸媽

記者潘靚緯／台中報導

社工察覺5歲孩童常喊頭昏，評估生母有吸毒史，主動蒐證告發。(圖／PIXABAY)

台中市一對毒鴛鴦撫養年僅5歲的孩子，居住在東勢區租屋處，離譜的是，兩人毒癮發作時竟直接在孩子面前吸食海洛因、安非他命等毒品，導致孩子被迫吸入毒煙。由於孩童爸媽曾因家庭經濟、兒少疏忽照顧遭通報，社工進行訪查時，發現孩童反應「經常頭昏」，察覺有異狀，評估母親有吸毒史，基於兒少安全風險主動蒐證告發，兩度化驗毛髮竟驗出毒品濃度數值破萬。目前孩童已被安置在機構，定期就醫復健，受照顧狀況穩定。

檢警調查，5歲孩童與生母、繼父，一同居住在台中市東勢區，至少從去年2月開始，兩人不斷在孩子面前、近距離吸食毒品，包括用海洛因摻入香菸吸食、或在

住處廚房以燒烤玻璃球方式吸食安非他命。期間孩童生母因毒品案在去年4月入獄服刑，由繼父繼續照顧孩童，明知毒品危害孩子身心發展，卻因難以戒除毒癮，持續在孩子面前吸毒，直到去年7月社工探訪時，案件才曝光。

社會局表示，過去孩童爸媽曾因家庭經濟、兒少疏忽照顧遭通報，社工定期訪查過程中，敏銳察覺孩子的異狀，常有頭暈、頭昏狀況，經評估母親有吸毒史，基於兒少安全風險主動蒐證告發，於113年5月、7月兩度採檢孩子毛髮。

採檢第一次，孩童測出體內甲基安非他命濃度4287pg/mg、安非他命濃度207pg/mg、海洛因濃度132pg/mg、嗎啡濃度58pg/mg。第二次數值更高得離譜，甲基安非他命濃度破萬，達到14016pg/mg、安非他命濃度774pg/mg、海洛因濃度660pg/mg、嗎啡濃度163pg/mg，顯示孩童生母入獄後，繼父吸毒狀況更加頻繁，社會局強制安置孩童、對生母、繼父依違反刑法妨害幼童發育罪第286條提告。

社會局表示，已對母親與繼父開立親職教育，並提出獨立告訴。由於母親入獄服刑，孩童接受社工協助安置，目前有定期就醫復健，受照顧狀況穩定。

