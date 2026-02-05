台中50歲莽漢吃完蒸餃亮利剪 竟突刺隔壁桌男「右肩鎖骨」

即時中心／劉朝陽報導

台中市政府警察局第二分局於昨（4）日19時54分接獲報案，指稱北區漢口路一家蒸餃店內發生傷人案件，有民眾遭人持利器刺傷。警方獲報後，立即派遣線上警力趕赴現場處置，迅速封鎖現場並掌握傷者狀況。

經查，傷者為41歲劉姓男子，右肩靠近鎖骨處遭刺傷，所幸意識清楚、沒有生命危險，經警方戒護後由119救護人員送醫治療。

警方初步調查，劉男當時與女性友人前往該小吃店用餐，店內對面桌原先坐有一名女性顧客為犯嫌的母親，其點餐後入座，隨後犯嫌進入店內。用餐過程中，雙方並無任何爭執或互動。待該名女性顧客打包餐點離開後，劉男也用餐結束準備起身離席，犯嫌卻突然持利器朝劉男右側鎖骨上方刺擊一刀，隨即轉身逃離現場。

警方進一步查明，該蒸餃店開幕僅約三週，尚未設置監視錄影設備。第二分局隨即成立專案小組，針對案發時間與可能逃逸方向，擴大調閱周邊監視器畫面，並逐一訪查附近店家及住戶，交叉比對相關影像，全力追查犯嫌身分與行蹤。

經連夜追緝，專案小組鎖定50歲林姓男子涉案，並於今（5）日凌晨2時50分左右，在其北區住處將人查緝到案，依法帶回偵辦，全案依恐嚇公眾罪及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

第二分局分局長鍾承志強調，警方對任何暴力不法行為絕不容忍，必定迅速偵辦、依法究責，以維護市民生命安全與社會秩序，展現打擊犯罪的決心。警方也呼籲，民眾在公共場所若遇可疑人士或突發狀況，務必保持冷靜、避免正面衝突，並立即撥打110報案。

