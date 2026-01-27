台中500億「超巨蛋」啟動招商！打造全台最大 BOT

台中規畫興建可容納4萬人的「超巨蛋」，圖為外觀模擬照片。（台中市府提供）

台中規畫興建可容納4萬人的「超巨蛋」，市府運動局表示，目前已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段，招商公告期間即日起至4月27日止，預估投資金額高達500億元，將成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件。

台中市將於水湳經貿園區建設可容納4萬人的「超巨蛋」，由民間自提BOT推動，申請人呼應台中「世界棒球之都」，以「公園中的多功能棒球園區」為核心設計概念，打造台中「超巨蛋」。

台中規畫興建可容納4萬人的「超巨蛋」，圖為外內部模擬照片。（台中市府提供）

運動局長游志祥表示，目前已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段，該案招商公告期間自即日起至4月27日止，預估投資金額高達約500億元，一舉刷新全國體育建設與運動場館園區開發紀錄，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件。

運動局說明，此案園區招商內容核心為建置具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館，結合開放式綠地景觀、公園系統與人本動線設計，打造融合自然環境與城市機能的運動地標空間。

除室內棒球場館外，園區亦將規畫完善的周邊服務設施體系，包含運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，使場館不僅服務賽事與活動需求，更成為全年運作的複合型運動生活園區。

