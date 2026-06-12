台中52坪現代風住宅，以大理石浮雕藝術電視牆鋪展精品隱奢日常

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編輯Jessie Chang |圖片提供 欣磐石建築.空間規劃事務

小編帶你看好宅

52坪台中現代風住宅，以大面石材、浮雕紋理、金屬收邊與弧形天花，鋪陳出低調卻富有層次的精品質感。設計以客廳電視牆作為視覺主軸，細膩浮雕紋理在光影映照下展現藝術端景，也讓家人在日常相聚時，多了一份柔和而安定的生活重心；從客廳、餐廳到主臥，空間延續灰階基底與溫潤材質，將現代風的俐落語彙，轉化為兼具機能、美感與家庭溫度的隱奢日常。



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甫入玄關，漸層瑰麗色調的壁布成為視覺焦點，細緻紋理有如敦煌沙漠的夜晚，神秘而大器。牆面紋理自鞋櫃一路延伸至餐廳與沙發側牆，藉由相同材質串聯場域，也巧妙隱藏櫃體與房門入口，使立面更顯完整俐落。客餐廳採開放式相鄰規劃，並安排於同一軸線上，放大空間縱深；深色大理石地坪則為整體注入沉穩深邃的氣韻。



客廳以大面石材電視牆展開空間表情，浮雕般的細緻紋理在光影之間帶出層次，成為家中最具份量的藝術端景。灰白石材、深色大理石地坪與金屬收邊彼此呼應，讓現代風的俐落線條多了精品感，也讓一家人日常相聚的場域更顯沉穩。天花以圓弧線條修飾樑體，搭配間接燈光柔化空間邊界；面對樑柱與牆面不平整等條件，設計團隊透過櫃體配置、弧形修飾與燈光整合化解限制，使收納機能自然隱入立面，讓客廳維持乾淨、俐落且完整的視覺比例。



主臥延續公領域的弧形元素，以燈條柔化樑柱存在感，床頭背牆選用奶茶色皮革搭配白色線性刻痕，傳遞低調高端的格調。化妝桌界定寢臥區與走道，也讓女主人梳妝時能欣賞窗外景致；灰玻衣櫃則營造精品店般的優雅氛圍。細節上壁面轉角以圓弧處理，柔化視覺之餘，也降低碰撞的可能，展現設計對生活的周全體貼。



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由玄關起始，公領域以多重媒材層層拼接，交織出豐富而細膩的視覺層次；在現代簡約的基調中，鋪陳出富有故事性的空間表情，使視線所及之處，皆成迷人端景。



欣磐石建築.空間規劃事務所／羅仕哲

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電話：04-23177268

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