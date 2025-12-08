台中56歲資深義警「值勤倒地猝死」 兒心碎悼念：你是我的英雄
義消是台灣警消界重要支柱，一名56歲的杜姓義消，昨（7日）晚間7時許在台中市台灣大道與中華路口值勤時突然倒下，目擊民眾連忙上前幫忙並報警，無奈杜男很快失去生命跡象，送醫急救仍回天乏術。杜男的兒子事後心碎悼念，謝謝父親為社會、為家的奉獻，是自己心目中的英雄，「爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧」。台中第一警分局今日回應，杜男相驗結果確認死因是心肺衰竭。
這起憾事發生在昨日晚間19時40分左右，當時台灣大道一段與中華路口交通繁忙，杜姓義消在場疏導車流，值勤到一半，突然倒地，讓路過民眾嚇一跳，趕緊報警求助，也有熱心民眾幫忙指揮交通，確保現場安全，只是待消防救護人員趕到場時，杜男已失去生命跡象，現場施予心肺復甦術，再將人送往中國附醫急救，可惜最終仍宣告死亡。
杜姓義消的兒子相當不捨，在臉書上發文悼念爸爸，感謝爸爸為社會付出微薄之力，向來都是自己行善的楷模，「您做義警、義交、做甘霖送餐、在小學擔任童軍老師，我真的覺得我的爸爸很偉大，在我心中您就是一位英雄，臨終前還在指揮交通，爸爸您的任務結束了，安心的去做小天使吧，爸爸我永遠愛您，謝謝您為了這個家付出那麼多」。
據悉，杜姓義消的遺體目前安置於崇德殯儀館，檢警已相驗完畢，第一警分局說明，已確認杜男的死因為心肺衰竭。
