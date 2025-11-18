台中6局長1官占2缺惹議 盧秀燕：保障文官年資

（中央社記者趙麗妍台中18日電）民主進步黨籍台中市議員何文海今天說，中市府6局長是代理，1官占2缺，影響公務人員升遷；台中市長盧秀燕說，文官當首長，公務員年資保留導致損失，以代理方式不讓文官吃虧。

何文海在台中市議會質詢表示，台中市政府民政局、農業局、建設局、文化局、環境保護局與都市發展局長都以參事或技監等代理，如為非洲豬瘟案遭拔官的前環保局長陳宏益轉任技監，後來發現本來就是技監，懲處只是回鍋。

盧秀燕答詢說，她偏好任用文官，公務員通過國家考試、底子好，有些資深公務員歷練夠，操守一輩子受檢驗，相關能力強。文官當首長，藉代理保留資格，卸任後可回任，這是人才多元晉用，不能讓文官吃虧，符合法令。

中市府人事處長陳月春表示，政務官政治任命，人才來源可自學界、社會賢達或公務體系挑選，隨市長同進退，基於用人需要，中央或地方都這樣。

不過，何文海說，這些局長享局長福利，又保有公務員年資，盧秀燕未來如果當選總統，這些人就跟著進總統府，現在還以代理方式保留年資，「真的怪怪的。」（編輯：李明宗）1141118