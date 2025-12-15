台中6旬婦手抖講話結巴誤認憂鬱 維生素B12缺乏作祟

（中央社記者趙麗妍台中15日電）67歲李姓婦人近月來走路不穩、說話結巴、雙手顫抖，還出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等症狀，身心科診斷為憂鬱症，藥物治療卻更嚴重；神經內科檢查發現為嚴重缺乏維生素B12所導致神經病變。

長安醫院今天發布新聞稿，神經內科醫師林映藍表示，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素，主要負責神經髓鞘生成與修復，一旦缺乏，將導致神經傳導異常。

初期症狀包括手腳麻木、肢體無力、動作遲緩及不明原因的憂鬱或認知功能衰退；嚴重缺乏者，臨床表現會模仿「巴金森氏症（Parkinsonism）」，出現肢體僵硬、步態異常等症狀，若未及早治療，部分神經損傷可能成為永久性損害。

廣告 廣告

根據文獻指出，B12缺乏是長者神經病變常見隱形殺手。林映藍補充，高齡者、長期素食、曾接受胃部手術或患有糖尿病、高血壓等慢性病族群，因吸收能力下降，皆是高風險族群。

林映藍指出，治療會依據患者缺乏程度選擇針劑或高劑量口服藥；神經修復黃金期約為3至6週，若能在此期間及早補充高濃度B12，極有機會逆轉症狀，恢復生活功能。

李婦本身有慢性病史且年長，B12缺乏讓她原本脆弱的神經系統在面對壓力時更加不穩，進而放大肢體無力感受；接受注射治療後，李婦步態穩定度顯著改善，原本表情呆滯、反應緩慢情形也顯著好轉。

林映藍提醒，民眾若發現家中長輩出現不明原因疲倦、手腳麻木刺痛、走路姿態異常（如拖地行走）或記憶力突然衰退，應儘早至神經內科就醫，專業診斷確認是否為B12缺乏所致，而非單純視為老化或心理因素。（編輯：陳仁華）1141215