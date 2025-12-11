台中6旬婦視力突模糊無法裁縫 醫：非典型中風

（中央社記者趙麗妍台中11日電）60多歲婦人從事裁縫針織工作，日前眼睛模糊，後來左手麻木、說話不清楚，裁縫車無法精準對齊，就醫發現右側中大腦動脈阻塞而影響視野，若血管阻塞範圍擴大，恐半身癱瘓。

李綜合醫院今天發布新聞稿指出，神經內科主治醫師張峻誠表示，婦人是非典型的中風患者，日前到門診看診，走路很正常，沒有一般認為走路不穩、臉歪、嘴斜的中風徵兆，只有左手輕微麻木，追問之前身體有無異狀，患者透露，看診前1個多月眼睛突然視力模糊，根本無法工作。

患者自述，平時在家做裁縫代工，以件計酬，1個多月前，視力突然模糊，到眼科就醫無異狀，點眼藥水後情形沒有改善，針線無法順利對準裁縫車，原本1小時能做好6件裁縫品，後來1小時只能做1件，影響到生活與工作。

張峻誠研判此症狀即是中風，先安排電腦斷層檢查，發現右邊中大腦動脈阻塞，為確認阻塞範圍，進行核磁共振發現，婦人當時眼睛出現模糊時已是初次中風，幸運範圍較小沒有出現手腳無力、無法行走的情形。

張峻誠指出，患者有三高，膽固醇嚴重超標，第一次視力模糊後，不認為自己中風，後續沒有針對中風治療，才導致阻塞症狀加劇，所幸阻塞範圍沒有擴大，否則恐怕會造成半身癱瘓。婦人因可正常走路，認為「怎麼可能中風」，到醫學中心就診，診斷結果一樣，又回來就診，治療後恢復健康。

張峻誠說，非典型中風指中風症狀不是臉歪嘴斜、單側無力或口齒不清，而是出現如婦人般，有突然視野缺損或視力模糊，還可能出現突然頭暈合併平衡感喪失、認知功能障礙、意識改變，或是單側肢體不自主運動等，因血管阻塞的位置較特殊，才沒有出現常見的中風症狀。

張峻誠表示，中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。（編輯：李淑華）1141211